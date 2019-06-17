Додон о скандальных решениях КС: Нельзя прощать такие вещи!

Ответственность за незаконные решения с судей КС никто снимать не будет. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что своими решениями Конституционный суд едва не довел ситуацию “до войны”.

– То, что происходило с вечера 7 июня по 15 июня, могло вылиться в большое противостояние и кровопролитие, и в этом их вина была бы не меньше, чем тех, кто находится в руководстве ДПМ. Поэтому просто отменить что-то и сказать: “Мы хорошие, будем дружить с новой властью”, – этого не будет. Нельзя прощать такие вещи. Поэтому отставка, как минимум, должна быть. А другого варианта нет, – сказал он.