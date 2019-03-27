Додон о ситуации с поставками газа в Молдову: Если об этом не говорят, это не значит, что проблемы нет (ВИДЕО)

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Реально добиться снижения цены на газ для Молдовы смогут только социалисты. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. Отвечая на обвинения правых и приближенных к Демократической партии аналитиков о том, что подобные заявления – шантаж, глава государства отметил, что это объективная ситуация, потому что руководство России не раз открыто говорило о том, что доверяет именно социалистам, а потому у ПСРМ есть возможность вести такие переговоры, чего нет у других политформирований.

– А кто другой будет вести переговоры? Демократы, которые за последние 2 года объявили персоной нон грата Рогозина и каждый месяц предпринимали антироссийские действия? Или правые, которые открыто говорят, что Россия – агрессор и, что нужно входить в НАТО и объединяться с Румынией, что нужно жестче закрывать всё российское телевидение в Молдове? Это же их заявления. Кто будет садиться с РФ и обсуждать те вопросы, решение которых нужно для того, чтобы развивать экономику страны? – отметил он.

Глава государства напомнил, что именно благодаря его личным договоренностям с Владимиром Путиным за последние два года удалось решить некоторые проблемы в двусторонних отношениях Молдовы и России. В частности, многие предприятия получили возможность вновь экспортировать свою продукцию на рынки РФ, а с 1 января этого года на ряд категорий товаров были сняты пошлины. Однако на самом деле решение этих и многих других вопросов входит в обязанности правительства, и именно ему предстоит договариваться о последующих шагах в этом направлении. Если же новый кабинет министров не будет отличаться от того, что был последние 2,5 года, то и прогресса не будет, уверен президент.

– А что мы делаем с газом? Я видел разные заявления о том, что Додон говорил, что будет снижение, сейчас увеличение. Но я сказал и ещё раз подтверждаю, что во второй половине этого года, если у нас будет нормальное правительство, нормальное парламентское большинство, то мы сможем договориться с Россией по поводу снижения цены на газ. Почему? Потому что для стран-членов ЕАЭС не действует 30-процентная пошлина на экспорт энергоресурсов, а для нас есть эта 30-процентная пошлина. То есть, мы могли бы, как наблюдатель, попросить об этом снижении. И в этом был весь смысл, я разговаривал и с Миллером, и с Путиным. Они говорили: “Проведете выборы и посмотрим”. Так вот, если будет нормальное правительство, я смогу взять премьер-министра “за ручку” и поехать в “Газпром” и сказать: “Алексей Борисович, мы с вами знакомы уже сто лет. Вот контрагент, хотят диалога, обсудите, пожалуйста. Я получил с вашей помощью статус наблюдателя ЕАЭС. Дайте, пожалуйста, скидку такую же, как для членов ЕврАзЭС”. Я думаю, что это мы сможем решить, – подчеркнул глава государства.

В то же время Додон отметил, что в отчете “Молдовагаз” заложен рост тарифов на газ внутри страны на 35%. Руководство предприятия скрывает это из-за возможных досрочных и приближающихся местных выборов, уверен президент. Судьба тарифа и в целом поставок газа в Молдову в конечном итоге будет зависеть от того, какое правительство будет избрано в Молдове, и это не шантаж, а объективная реальность, отмечает Додон.

– Нужно такое правительство, с которым мы поедем и уже сейчас начнём уже какие-то переговоры. А что мы будем делать после 1 января, в конце этого года, когда, скорее всего, существенно снизится транзит газа через Украину? Я общался вчера со специалистами. Вероятность этого очень большая, хотя бы в 2 раза будет снижение транзита. Откуда мы газ будем получать, если мы не договоримся, что если будет снижение транзита, чтобы нам хоть чуть-чуть дали, чтобы мы держали ситуацию под контролем? Говорят про газопровод Яссы-Кишинёв, что они сейчас очень быстро строят. По проектной документации, нужно 28 месяцев, чтоб построить этот газопровод. Это без станций, чтобы дать нормальное давление рядом с Яссами, в том направлении, которое стоит 150-200 млн долларов, чтобы построить эту станцию. Это без всего этого. А откуда мы получим газ после 1 января 2020 года? И кто этим занимается? Кто этим должен заниматься? Додон? Этим должно заниматься правительство. “ACUM” вообще не в курсе всего этого. Я не знаю, демократы в курсе или не в курсе, я с ними об этом не разговаривал, но это серьёзная проблема, которую нужно решать не завтра и не послезавтра. Об этом не говорят, но это не означает, что проблемы нет, – добавил он.