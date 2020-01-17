Додон о ситуации с Плахотнюком: Против лома всегда найдется другой лом. Ни у кого нет пожизненной неприкосновенности

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“На этой неделе мы убедились в том, что у тех, кто нарушает закон, нет никакой “крыши”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает”, комментируя решение США ввести санкции против бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и членов его семьи.



Глава государства считает, что это правильный шаг в борьбе с коррупцией. Он поблагодарил партнеров за это решение, отметив, что оно в очередной раз доказывает: никому из тех, кто виновен в тех или иных деяниях, не удастся избежать наказания.

– Те, кто считает себя слишком хитро…, что они могут нарушить закон и после это сбежать куда-то, должны знать, что против лома всегда найдется другой лом. Нигде нельзя скрыться. Если ты нарушил закон, рано или поздно тебя поймают. Те, кто замешаны в краже миллиарда – один прячется в Израиле, другой в США, третьи думают, что до них не дойдет – всё меняется. Ни у кого нет пожизненной неприкосновенности, – сказал президент.