Додон о ситуации с отчетом Kroll-2: Полный беспредел!

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Полным беспределом считает президент Игорь Додон ситуацию с отчетом Kroll-2. Додон отметил, что он, как глава государства, до сих пор его не видел, хотя документ не раз требовали представить Высшему совету безопасности.

– Чем больше его скрывают, тем больше вопросов. Понятно, что мы добьемся, чтобы этот отчет был представлен в полном объеме – это всего лишь вопрос времени. Но зачем его скрывать? Молдавское государство заплатило за него бешеные деньги – миллионы, и даже не леев. Еще нужно будет разобраться, зачем такие “бабки” заплатили. И мы не можем увидеть этот документ, чтобы разобраться! Вы что, дадите нам эти имена через 10 лет, когда мы уже ничего не найдем? В чем смысл? – возмутился Игорь Додон.

Глава государства отметил, что поднял этот вопрос и на сегодняшней своей встрече с миссией МВФ. Игорь Додон также подчеркнул, что все государственные учреждения были в курсе “кражи века”, но молчали, потому что получили такое указание.

– Я думаю, что когда этот Kroll-2 читали в прокуратуре или в Нацбанке, они говорили: “Дилетанты, у нас больше информации”. Даже прокурор говорил об этом с трибуны парламента. Они все знали, но молчали. И вот с этим нужно разбираться, – добавил президент.

В заключение Игорь Додон подчеркнул, что это дело не будет оставлено просто так, а те, кто думает, что уйдя с той или иной должности, избежит наказания, – ошибаются.

– Ничего не будет “списано”. С этим всем нужно будет разобраться – почему 5 лет все эти документы были, и они ничего не делали, – заключил он.