Додон о ситуации с коронавирусом: При прежнем правительстве пострадало бы больше людей (ВИДЕО)

0

Молдове повезло, что в сложившейся в стране ситуации с коронавирусом у власти находится нынешнее, а не прошлое правительство. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Глава государства высоко оценил деятельность кабинета министров Иона Кику.

– Я думаю, что при прежнем правительстве пострадало бы больше людей, и мы бы сейчас не находились в списке стран, где ситуация относительно хорошая. Потому что, если сравнивать число случаев на 1 000 000 населения с другими государствами, у нас ситуация складывается лучше. Поэтому относительно правительства, относительно премьер-министра у нас больших замечаний нет. Относительно некоторых министерств говорить ещё рано, так как в некоторых из них были перестановки всего несколько недель назад, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.