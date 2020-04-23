Додон о ситуации с коронавирусом: При прежнем правительстве пострадало бы больше людей (ВИДЕО)

Додон о ситуации с коронавирусом: При прежнем правительстве пострадало бы больше людей (ВИДЕО)

Молдове повезло, что в сложившейся в стране ситуации с коронавирусом у власти находится нынешнее, а не прошлое правительство. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Глава государства высоко оценил деятельность кабинета министров Иона Кику. 

– Я думаю, что при прежнем правительстве пострадало бы больше людей, и мы бы сейчас не находились в списке стран, где ситуация относительно хорошая. Потому что, если сравнивать число случаев на 1 000 000 населения с другими государствами, у нас ситуация складывается лучше. Поэтому относительно правительства, относительно премьер-министра у нас больших замечаний нет. Относительно некоторых министерств говорить ещё рано, так как в некоторых из них были перестановки всего несколько недель назад, – сказал он. 

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