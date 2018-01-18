Додон о ситуации с Gas Natural Fenosa: Это повод властям задуматься (ВИДЕО)

Глава государства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении компании выставить на продажу свой филиал в Молдове.

По словам Игоря Додона, уход такого крупного энергетического игрока не может не беспокоить: властям есть над чем задуматься. Об этом президент заявил в эфире частного телеканала.

– Сейчас не располагаю большими деталями, чем то, о чем читал в прессе, но это сигнал для властей. Потому что, когда стратегический инвестор уходит с энергетического сектора, появляются знаки вопроса. Нужно понять, почему уходит компания, которая является инвестором в этой области и является известным инвестором на европейском уровне. Я постараюсь подробнее узнать об этом, – отметил Додон.

Ранее СМИ сообщили, что решение Gas Natural Fenosa вызвано состоянием активов молдавского филиала, которые фирма считает «проблематичными». Сама компания отрицает как факт продажи молдавского филиала, так и сообщение о намерении выставить его на продажу.