Додон о ситуации с “Air Moldova”: Мы этот вопрос просто так не оставим

Президент Молдовы Игорь Додон написал письмо премьер-министру страны Павлу Филипу, в котором запросил детальную информацию о сделке с компанией “Air Moldova”. Об этом он рассказал в рамках передачи на частном телеканале, отметив, что у него есть много вопросов по этому поводу.

– Во-первых, как так получилось, что фирма, которая создается за несколько дней или месяц до конкурса, получает право покупать такой стратегический актив, я уже не говорю, что стратегические активы должны быть собственностью государства. Почему его довели до банкротства за эти 9 лет, оно было прибыльным предприятием, когда я уходил с должности министра экономики, я помню, что оно платило дивиденды государству. Нужно разбираться в этом, поэтому я попросил предоставить мне детали: кто купил, зачем, почему так, почему эта фирма. Этот вопрос просто так не останется, – сказал он.

Игорь Додон обратил внимание на то, что решение было принято незадолго до выборов. Он также отметил, что буквально месяц назад все автостанции Молдовы решили сдать в концессию, что, на его взгляд, также странно.

– Мы запросили информацию и по этому поводу. Опять какие-то схемы и опять делается это перед парламентскими выборами. Конечно, все это будем анализировать очень внимательно, – добавил президент.