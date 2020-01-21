Додон о ситуации с «Air Moldova»: инвестиций нет, долги остались (ВИДЕО)

0

На сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности обсуждалась и ситуация с компанией «Air Moldova». Инвестор обязался выплатить 1,2 млрд леев долга и вложить деньги в деятельность фирмы. Однако реальность далека от обещаний.

Несмотря на то, что инвестор рапортует о том, что из 1,2 млрд леев долга уже был выплачен миллиард и осталось только 200 тысяч, на самом деле долг «Air Moldova» на сегодняшний день составляет 1,1 млрд леев, рассказал Игорь Додон.

– То есть, они выплатили долг одним, но появилась задолженность перед другими, – пояснил президент.

Кроме того, участники ВСБ констатировали, что инвестор пока что не вложил собственные средства в компанию.

– На прошлой неделе инвестор заявил, что готов вложить несколько десятков миллионов евро социального капитала. Если в ближайшее время это сделано не будет, мы созовем заседание, на котором будем решать, что дальше делаем: расторгаем контракт или нет. На данный момент у «Air Moldova» авансом проданы билеты на 70 млн леев. Это не слишком большая сумма, так как обычно в период отпусков она в районе 200-300 млн леев. Поэтому ситуация на сегодняшний день такова: реальных денег инвестор не вложил, долги компании свыше 1 млрд остались, – отметил глава государства.