Додон о Шоре: Политик с низкой социальной ответственностью, который даже в туалет не ходит без разрешения Плахотнюка

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Некоторые электоральные кандидаты пытаются поднять свой рейтинг за счет рейтинга президента, однако у них ничего не получится. Об этом глава государства заявил в рамках “Прямой линии” на телеканале Accent TV, комментируя последние нападки в свой адрес.

В частности, отвечая на вопрос телезрителя о том, почему он не подаст в суд на Илана Шора за клевету, Игорь Додон ответил, что подобных провокаций за последние годы были сотни и тысячи, и если бы он “подавал в суд на каждого клоуна и шута, то только этим и занимался бы”.

– Они только этого и ждут. Мы все понимаем, что происходит. Это конкретный политик с низкой социальной ответственностью, который даже в туалет не ходит без разрешения Плахотнюка, – сказал Игорь Додон.

Говоря о заявлениях Шора о том, что он якобы угрожал его семье, президент отметил, что у него есть красные линии, которые он никогда не переступает, и семья – первая из них.

– У меня есть несколько принципов, которые я никогда не поменяю. Политика – грязная вещь, но нельзя трогать семью: детей, жен и так далее. Наши семьи и так страдают. Эти попытки были, есть и будут. Это отработанные сценарии политтехнологов, – добавил Додон.

Президент также поспешил расстроить всех, кто рассчитывает атаками на президента ослабить Партию социалистов.

– Социалисты выиграют, нравится вам это или нет. Мы реагируем на всё это спокойно и хладнокровно и призываем к этому и граждан, – подытожил он.