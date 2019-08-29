Додон о сделке с “Авиа инвест”: Если кто-то поступил вопреки решению ВСБ, этим должны заняться компетентные органы

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал появившуюся в публичном пространстве информацию о предполагаемом завершении сделки о передаче иностранному инвестору компании “Авиа инвест”, которой бывшее правительство Юрия Лянкэ преступным образом сдало в концессию Международный аэропорт Кишинева.

В частности, на своей странице в соцсети глава государства отметил, что на последнем заседании Высшего совета безопасности, созванного 23 августа исключительно по этому, крайне важному для нашей страны вопросу, руководители всех ответственных учреждений, в том числе Министерства экономики и инфраструктуры, проинформировали ВСБ о том, что данная сделка заблокирована и не может быть завершена. Это отражено и в протоколе данного заседания, отметил президент.

– Я всегда высказывался против принятого в 2013 году решения правительства о сдаче в концессию аэропорта, потому что материальный ущерб и риски для национальной безопасности в результате этой преступной схемы – огромны. Эта же позиция была высказана руководством действующего кабинета министров в рамках того самого заседания ВСБ.

Если же после заседания Высшего совета безопасности некоторые государственные учреждения поступили вопреки решению, принятому ВСБ 23 августа, это очень серьезно, и компетентные органы должны расследовать этот случай, чтобы не допустить дальнейшего нанесения ущерба интересам Республики Молдова, – подытожил Игорь Додон.