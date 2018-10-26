Додон о сценариях после 24 февраля: Либо парламентское большинство, созданное социалистами, либо досрочные выборы (ВИДЕО)

После предстоящих парламентских выборов Партия социалистов образует парламентское большинство либо самостоятельно, либо создав с его с по-настоящему независимыми кандидатами. Если не получится ни первый, ни второй вариант, вероятнее всего, что в стране пройдут досрочные выборы.

Об этом в рамках программы на частном телеканале рассказал президент страны Игорь Додон, в очередной раз подчеркнув: о сотрудничестве с какими-либо другими силами, которые были у власти в стране последние 9 лет, не может быть и речи.

– Мы создадим парламентское большинство либо самостоятельно, либо, если будут по-настоящему независимые кандидаты, которые согласятся с тем, что предлагает ПСРМ, мы будем разговаривать с ними. Если нет – есть большая вероятность, что во второй половине 2019 года пройдут досрочные парламентские выборы, – сказал он.

Президент считает, что Запад вновь попытается объединить проевропейских “правых” с Демократической партией, как делал это все эти годы. В то же время позиция социалистов остается категорической: они не станут входить в коалиции ни с ДПМ, ни с партией “Шор”, ни с другими силами, которые так или иначе были у власти в стране последние 9 лет.

– Категорически нет. Мы не можем быть с теми, кто был у власти последние 9 лет, – отрезал глава государства.