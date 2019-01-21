Додон о решении правительства открыть всего 11 участков в РФ: Это дискриминация

0

В Европейском союзе, где находятся порядка 350 тысяч молдавских граждан, на предстоящих парламентских выборах откроют более 100 избирательных участков, а в Российской Федерации, где пребывают около 500 тысяч молдаван – всего 11. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова заявил президент страны Игорь Додон, который осудил соответствующее решение правительства.

– Конечно, это дискриминация по отношению к нашим гражданам, которые работают в России, и мы понимаем, почему это правительство так поступило. Потому что понимают, что эти люди проголосуют против партий, которые находились у власти последние 10 лет, – сказал он.

Президент подчеркнул, что было бы справедливым открыть 150 участков в России, и дать возможность всем без исключения гражданам страны использовать свое право проголосовать.

– И в Европе наши граждане, и в России наши граждане. Да, у них свои политические предпочтения, но это тоже наши граждане. Они поддерживают экономику РМ, каждый год перечисляют домой более полутора миллиардов долларов. Им нужно дать возможность участвовать в избирательных процессах в Молдове. Я не согласен с мнением некоторых политических лидеров, что нужно запретить голосование за рубежом. Когда треть населения уехала из Молдовы – это неправильно, – добавил он.

Напомним, Партия социалистов ранее также осудила решение правительства открыть всего 11 участков в РФ. Социалисты намерены оспорить это решение в суде.