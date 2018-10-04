Додон о решении парламента по Дню Европы: Я не подпишу этот закон!

Сегодня в парламенте произошла очередная провокация со стороны парламентского большинство, которое повторно утвердило закон о праздновании Дня Европы 9 мая. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон, который прокомментировал принятое решение.

– Это делается целенаправленно в преддверии парламентских выборов. Я ни в коем случае не подпишу этот закон. Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас. И я абсолютно уверен, что к 9 Мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят на дату 9 Мая единственный праздник – День Победы, – отметил президент.

Напомним, сегодня депутаты парламентского большинства повторно проголосовали за законопроект, предусматривающий, что День Европы будет праздноваться одновременно с Днем Победы 9 мая.