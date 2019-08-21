Додон о решении НАРЭ: Согласованное с прошлой властью действие (ВИДЕО)

В решениях НАРЭ, которое претендует на то, чтобы называться независимой структурой, за последние год-полтора было всё, кроме независимости. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках интервью “Свободная Европа”. Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что последнее решение агентства было строго согласовано с прошлой властью.

– Когда понизились тарифы в прошлом году перед выборами – понятно, что это было сделано в предвыборных целях. В НАРЭ не могли принять самостоятельно подобные решения, они не были аргументированы. Когда в марте-апреле этого года запросили увеличение тарифов, НАРЭ не приняло никакого решения, так как Демпартия сказала им: “Упаси Бог, потому что будут досрочные выборы и люди нас накажут”. И теперь, когда НАРЭ принимает такое решение, создается впечатление, что это согласованное с прошлой властью действие. И эти подозрения оправданы, так как нам известно, как назначались члены НАРЭ на последней стометровке перед выборами, – отметил он.