Додон о решении НАРЭ: Согласованное с прошлой властью действие (ВИДЕО)

Додон о решении НАРЭ: Согласованное с прошлой властью действие (ВИДЕО)

В решениях НАРЭ, которое претендует на то, чтобы называться независимой структурой, за последние год-полтора было всё, кроме независимости. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках интервью “Свободная Европа”. Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что последнее решение агентства было строго согласовано с прошлой властью. 

– Когда понизились тарифы в прошлом году перед выборами – понятно, что это было сделано в предвыборных целях. В НАРЭ не могли принять самостоятельно подобные решения, они не были аргументированы. Когда в марте-апреле этого года запросили увеличение тарифов, НАРЭ не приняло никакого решения, так как Демпартия сказала им: “Упаси Бог, потому что будут досрочные выборы и люди нас накажут”. И теперь, когда НАРЭ принимает такое решение, создается впечатление, что это согласованное с прошлой властью действие. И эти подозрения оправданы, так как нам известно, как назначались члены НАРЭ на последней стометровке перед выборами, – отметил он. 

Стоит напомнить, что ранее Игорь Додон призвал правительство приостановить принятое НАРЭ повышение тарифа на электроэнергию.

Видео скоро. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md