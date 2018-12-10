Додон о решении КС: После парламентских выборов все эти законы будут отменены и будет сформирован новый состав КС

Додон о решении КС: После парламентских выборов все эти законы будут отменены и будет сформирован новый состав КС

Глава государства не намерен уступать ни по одному из антинародных законов, которые он ранее отказался промульгировать. Об этом он заявил, комментируя очередное скандальное решение КС. 

Додон отметил, что Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьеру после того, как он отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством. Это:

  • новый Кодекс о телерадиовещании, вводящий цензуру в СМИ вопреки Конституции; 
  • закон о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США;  
  • закон о переименовании праздника 9 Мая в “День Европы”;
  • два закона о переподчинению карабинеров премьеру, которые подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооружёнными силами.

– Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда, – подчеркнул Игорь Додон. 

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