Додон о решении КС по русскому языку: Они открыли ящик Пандоры (ВИДЕО)

Оглашение решения КС по русскому языку перенесли на другой день, так как власти понимали, что если они сделают это до окончания выборов в Кишинёве, то кандидат в генпримары от Партии социалистов Ион Чебан одержит безоговорочную победу.

Об этом в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что такое решение очень сильно взволновало и возмутило бы многих жителей столицы.

– Второе – зачем? Я думаю, они сами не поняли, что они сделали. Потому что, когда я начал разбираться, они утверждали, что ничего не произошло. Они, сами того не понимая, открыли ящик Пандоры. Есть рамочный закон 1989 года, который чётко определяет функционирование языков на территории Молдовы. На основании этого закона появились изменения в другие законодательные акты со ссылками на этот закон. Последние изменения к этому закону, рамочному, были в 2014 году. Говорить о том, что он потерял силу – это нонсенс. Теперь они этот закон аннулировали. Теперь стержень, на котором держались остальные законы, исчез. Кто-то из юристов говорит, что ничего не поменялось. Но вы сегодня считаете так, а завтра придёт какой-то Нэстасе с Санду и скажет, что это не так, потому что нет закона. И они создали законодательный вид, который очень опасен, – сказал Додон.

Глава государства отметил также, что данное решение КС повергло в смятение миллион русскоязычных граждан Молдовы, которые не понимают, что происходит и что будет дальше.

– Я категорически не хочу того, что у нас было в конце 80-ых и начале 90-ых. Из-за этого у нас произошли очень серьёзные конфликты внутри страны – нерешённый приднестровский вопрос, з-за этого мы чуть не дошли до катастрофы в Гагаузии. И сейчас этот ящик Пандоры через КС открыла Демократическая партия, – посетовал Додон.

Выходом из сложившейся сложнейшей ситуации президент видит срочное принятие закона о функционировании языков в новой редакции. Он рассказал, что Партия социалистов разработала проект закона, и в ближайшие дни он будет отправлен в парламент.

– Что произойдёт, если этот закон не примут, – а мы понимаем, что парламентское большинство не захотят его принять, – будет расти напряжение, и придётся осенью, после парламентских выборов эту проблему решать. Других вариантов нет, – сказал Додон.