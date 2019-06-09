Додон о решении КС: Отчаянный шаг в целях дальнейшей узурпации власти

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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о назначении Павла Филипа временно исполняющим обязанности главы государства для роспуска парламента.

– Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти. Единственный выход – внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня утром по заказу Плахотнюка КС вынес решение о том, что Павел Филип может исполнить обязанности президента для того, чтобы обратиться в Суд для констатации обстоятельств, позволяющих роспуск парламента, после чего подписать указ о непосредственной отставке законодательного органа и назначении даты парламентских выборов.

Стоит напомнить, что вчера депутаты нового большинства признали Конституционный суд захваченным институтом, и объявили все его решения являются незаконными и нелегитимными.