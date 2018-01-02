Додон о решении КС: Эти министры входят в правительство через черный ход

Приняв очередное скандальное решение, власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан, считает президент.

Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда Молдовы вновь временно отстранить его от исполнения обязанностей президента для того, чтобы председатель парламента или премьер-министр страны смогли бы назначить угодных им вице-премьеров и министров. На своей странице в социальной сети глава государства отметил, что Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов.

– Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов. В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла. Следовало ожидать от КС повторения политического трюка от 17 октября прошлого года, когда президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Стурзы, – подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание и на очередное грубое нарушение законной процедуры. По идее, пишет он, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент – через соответствующее решение парламента. Однако на деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Таким образом, власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров, считает Додон.

– Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием. Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического, – добавил президент.

Игорь Додон также отметил, что он принял решение не уступать.

– Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров. Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы, – подытожил президент.