Додон о расследовании “кражи века”: Вор должен сидеть в тюрьме. И он сядет! (ВИДЕО)

0

Расследование “кражи века” стало одним из главных обсужденных сегодня вопросов на заседании Высшего совета безопасности. Глава государства отметил, что банковская афера 2014 года стала самым крупным преступлением против граждан Молдовы за все годы независимости РМ, однако большинство проведенных расследований по этому поводу в период с 2015 по 2019 годы, в том числе отчет Kroll, были лишь “имитацией” попытки найти виновного и вернуть деньги в госказну. Совсем скоро ситуация изменится, заверил президент, а все виновные понесут заслуженное наказание.

Сегодня, отметил Додон, были детально проанализированы все этапы проведенного до сих пор расследования. Президент напомнил, что в прошлом году был отчет парламентской комиссии по этому поводу. Выводы, к которым она пришла, в большей части подтверждаются.

– Речь о тех, кто подготовил эту “кражу века”, в том числе члены Комитета финансовой стабильности, в который входили бывшие премьеры, министры экономики и другие. Они подготовили нормативную базу для кражи миллиарда, – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства рассказал, что за последние 2-3 месяца в этом направлении были предприняты конкретные действия: Генеральная прокуратура и органы преследования выдвинули обвинения 10 банкирам, прошли обыски во многих учреждениях, были созданы общие команды, которые занимались расследованием случившегося.

– Хочу проинформировать вас, без деталей, что есть существенный прогресс в том, что касается расследования банковской аферы. Те, кто допустили эти беззакония, кто смотрят нас сейчас и понимают, о чем мы говорим, и наши сограждане, которые ждут от нас конкретных результатов – вы увидите, что в ближайшее время все окажутся там, где должны. Есть следственные органы, есть возбужденные дела, понятно, кого это касается. Вор должен сидеть в тюрьме. И он сядет! – заверил президент.

Глава государства пояснил, что за содеянное ответят не только те, кто провернули эту аферу и вывели деньги из страны, но и те, кто были “архитекторами” этого преступления.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.