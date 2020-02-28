Додон о проверке своего имущества: Всё задекларировано, другого нет. А если что-то найдёте – забирайте себе! (ВИДЕО)

Додон о проверке своего имущества: Всё задекларировано, другого нет. А если что-то найдёте – забирайте себе! (ВИДЕО)

В последнее время участились нападки на президента, его семью и команду. Это связано, считает Игорь Додон, с тем, что некоторые уже начали предвыборную кампанию. Так глава государства отреагировал на требование некоторых политиков проверить его имущество.

Игорь Додон отметил, что для него эта проверка – не проблема, так как всё имущество президента задекларировано, а информация находится в открытом доступе.

⁃ У многих политиков, судей, чиновников дома записаны на тещу, шурина и т.д. Мой дом на Буюканах записан на меня. Другого имущества у меня нет, можете проверить. Если что-то найдете – забирайте себе, если это имущество Додона, и не записано на меня. Так что здесь вопросов быть не может, – заявил он.

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