Додон о протестах: Не позволяйте бандитам, сидящим на виллах в Израиле и Майами, использовать вас! (ВИДЕО)

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Некоторые граждане выходят на протесты добровольно, выражая свое недовольство или требуя чего-либо. Однако есть и второй “лагерь” – политики, которые пытаются использовать людей в собственных целях. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”, призвав население не поддаваться на уловки последних ради 300-400 леев или “колбасы непонятно какого качества”.

– К примеру, накануне на протест вышли представители сектора HoReCa, и тут же появились бывшие политики с истекшим сроком годности. Имен не назову, чтобы не делать им рекламу, вы и так знаете. И вот они уже с мегафонами перед вами, пытаются вас использовать. Протестовать может каждый. Не нарушайте закон, выражайте свою позицию, но не позволяйте политикам себя использовать, – сказал он.

Особо Игорь Додон обратил внимание на то, что некоторые партии, например, партия “Шор”, использую в своих целях наиболее уязвимую категорию населения – пенсионеров, которые к тому же больше всех подвержены риску заражения коронавирусом в нынешней ситуации.

– Хочу напомнить вам, уважаемые родители, бабушки и дедушки, уважаемые друзья, те, кого Шор пытается использовать для протестов и дает по 200-300-500 леев. Ваша жизнь стоит намного дороже! Не позволяйте себя использовать. Ради 300-400 леев или колбасы в этих магазинах, непонятно какого качества, выходить на протесты и рисковать вашим здоровьем в условиях коронавируса – будьте внимательны. Эти бандиты сидят где-то у себя на виллах в Израиле или Майами, а вас выводят на первую линию, чтобы вы заболели, чтобы вас использовать против Додона или еще кого-то. Не нужно позволять себя использовать! – призвал он.

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