Додон о произошедшей с ним аварии: Не дождутся! (ВИДЕО)

Додон о произошедшей с ним аварии: Не дождутся! (ВИДЕО)

Произошедшая с главой государства аварии оказалась непростой. Игорь Додон ждет решения правоохранительных, которые расследуют инцидент.  Об этом он заявил журналистам.

– Немножко странная ситуация. За 27 лет независимости такого не было в Молдове. Даже в советское время не было такого, чтобы первые лица попадали в такие аварии. Ждем результатов, которые проводят сейчас соответствующие службы, потом будем давать какие-то оценки, – отметил президент, добавив, что он надеется, что это была случайность.

Глава государства также рассказал, что его мама продолжает оставаться в больнице, а ему врачи запретили долго находиться в сидячем положении.

– Обошлось, и с Божьей помощью думаю, что все будет хорошо. Не дождутся!  – сказал он.

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