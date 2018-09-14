Додон о произошедшей с ним аварии: Не дождутся! (ВИДЕО)

– Немножко странная ситуация. За 27 лет независимости такого не было в Молдове. Даже в советское время не было такого, чтобы первые лица попадали в такие аварии. Ждем результатов, которые проводят сейчас соответствующие службы, потом будем давать какие-то оценки, – отметил президент, добавив, что он надеется, что это была случайность.