Додон о проекте демократов “Arena Chișinău”: Полная нетранспарентность!

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Проект демократов “Arena Chișinău” стал одной из тем, обсужденных сегодня на заседании Высшего совета безопасности. Как отметил глава государства, к этой инициативе есть много вопросов.

– Очень много подозрительных решений. Полная нетранспарентность. Речь идет о 70 га публичной земли, с которыми государство вступило в публично-частное партнерство с частным инвестором. Помимо этого, из госбюджета было выделено свыше 200 миллионов леев, и непонятно, в чем была логика. Да, нам нужен стадион, но мало того, что государство выделяет 10 га земли под него и еще 60 сверху для зоны развлечений, так еще и выдает деньги, – возмутился Игорь Додон.

Президент отметил, что в данной связи:

Специально созданная комиссия проверит, в каких условиях был проведен этот конкурс и кем, в том числе, кто в этом участвовал из бывшего состава правительства и из бывших депутатов; Было поручено осуществлять надзор за выделенной под строительство территорией, а также деньгами; Министерство экономики примет решение, что делать со всем этим дальше.

– Арена должна быть построена, но есть два варианта. Первый – государство инвестирует необходимую сумму до завершения. Мы знаем, что проект завершен на 70%. Или, учитывая другие приоритеты государства, нужно решить, кто завершит этот проект, – подытожил Игорь Додон.