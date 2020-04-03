Додон о Приднестровье: Со стороны Кишинева никаких ограничений нет и не будет! У нас общая задача – справиться с возникшей ситуацией (ВИДЕО)

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Все пропускные пункты на границе с Украиной на приднестровском участке были закрыты по инициативе соседней страны, а не Кишинева, исходя из соблюдения мер безопасности. Об этом глава государства заявил в рамках платформы “Президент отвечает”.

Игорь Додон также отметил, что Кишинев не вводил особый режим передвижения для жителей РМ, которые проживают в Приднестровье.

– Но приднестровские коллеги внедрили особый режим, и сейчас жители с правого берега не могут проехать на левый берег, кроме нескольких категорий. Кишинев как был открытым для жителей Приднестровья, так и остается. Никаких ограничений нет, – пояснил он.

Глава государства выразил надежду на то, что этот режим – временный.

– У нас общая задача – справиться с этой ситуацией, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что “никаких проблем и задержек на молдавской границе с медикаментами нет”.

– Даже когда импортируются те медикаменты, которые не имеют аттестации на территории РМ, мы собираем комиссию в течение дня и делаем всё возможное, чтобы в тот же день грузовики с медикаментами проехали. Со стороны Кишинева никаких ограничений нет и не будет. Этот вопрос я держу под личным контролем. На прошлой неделе господин Красносельский 3-4 раза звонил мне по этому поводу, и мы этот вопросы решили, – добавил президент.

Глава государства также подчеркнул, что официальный Кишинев готов и дальше оказывать всю необходимую помощь жителям Приднестровья, потому что “это наши граждане, это граждане РМ”.

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