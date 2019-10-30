Додон о причинах атак Нэстасе: Он хочет разрушения коалиции и отставки правительства Санду (ВИДЕО)

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“С такими “друзьями” и врагов не надо”, – так президент страны прокомментировал поведение кандидата блока “АКУМ” Андрея Нэстасе в рамках предвыборной кампании. Глава государства напомнил, что входящие в состав коалиции партии подписали соглашение о ненападении, потому что атаки на местном уровне могут подорвать правящую коалицию и привести к падению правительства. Но, несмотря на это, Нэстасе продолжает атаковать, причем с каждым днем эти атаки становятся всё сильнее.

– Я задаюсь вопросом: почему? Возможно, это настоятельно делается для того, чтобы разрушить коалицию? Быть может, кому-то не нравится, что Майя Санду – премьер-министр, и что у нее есть политические дивиденды, и этот кто-то пытается таким образом разрушить коалицию? Иначе, какой смысл? Ведь выборы закончатся, и, вне зависимости от того, кто выиграет, нужно садиться и разговаривать, – сказал Додон.

Президент также отметил, что впервые у нового примара может быть массовая поддержка Муниципального совета, 41 советников из 51, если ПСРМ и “АКУМ” создадут коалицию и на уровне МСК. “Зачем же тогда сегодня сжигать мосты”, – вопрошает Додон.

– Единственное объяснение: кто-то желает падения правительства Санду. В чьих это интересах? У меня такого интереса нет, и наш кандидат его не атакует. А вот другие нашего кандидата атакуют, и делают это настойчиво. Значит, они хотят отставки правительства, – добавил он.