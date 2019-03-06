Додон о президентской республике: Это было бы решением (ВИДЕО)

Додон о президентской республике: Это было бы решением (ВИДЕО)

Граждане всё чаще высказываются в поддержку президентской республики, однако для того, чтобы это стало возможным, необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию и предоставить больше полномочий институту президентства. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– Это было бы решением. Потому что то, что происходит в РМ, когда переходят депутаты из одной партии в другую и формируется неясное парламентское большинство, вынуждает нас сбалансировать всё, что касается отношений между государственными институтами, чтобы у нас не повторялись такие ситуации, – считает Игорь Додон. 

 

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