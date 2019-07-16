Додон о правящей коалиции: Чтобы продержаться, движение должно быть с обеих сторон (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон хотел бы, чтобы правящая в Молдове коалиция продержалась весь срок мандата – 4 года. Однако для этого партии, представляющие власть, должны идти навстречу друг другу. Движение должно быть взаимным, а не односторонним, отметил президент в рамках программы “Полюс” на телеканале Accent TV.

– Коалиция очень непростая. Но вот этот консенсус внутренний, это правительство соответствует самой структуре населения Молдовы. Давайте скажем честно: половина или 45-40% смотрят на ЕС, хотят быть ближе с Европой. 40-45% смотрят только на Россию. 10-15% – это то, кто обычно работают в разных госструктурах и смотрят за неимением ресурсов, обычно так. Поэтому коалиция, которая была создана правительством, соответствует самой Республике Молдова. Мы разные. До сих пор у власти в Молдове были представители то одной, то другой части, и всегда были конфликты. Когда были «левые» – всегда «правые» были против, и у нас были конфликты внутри, в обществе было разделение. Сейчас у нас впервые есть шансы сплотить общество. Если нам, руководителям, хватает ума – и Додону, и Санду, и Гречаный, и Нэстасе – то мы этот шанс не упустим, – сказал он.

Президент отметил, что для этого всем партиям, входящим в состав правящей коалиции, следует осознать, что двигаться нужно вместе и в одном направлении. Амбиции с обеих сторон должны быть умерены, уверен глава государства.

– Если кто-то думает, что им отдали все министерства, и они большие “правители”, делающие разные декларации, то я хочу им напомнить, что у них 26 мандатов. Не 51 и даже не 35, как у социалистов. И ситуация может двигаться вперед, только если мы вместе. И нельзя смотреть однобоко: их партия хочет это или это. Социалистам тоже нужно решать проблемы своих избирателей. Нам нужно с пенсиями разобраться, нужно запустить индексацию пенсий 2 раза в год. Это наша программа, которую мы обещали. Мы должны разобраться с тарифами – много вопросов есть социальных, мы не ставим других. Если наши партнеры по коалиции это поймут, тогда всё будет двигаться дальше. Если не поймут – сколько обычно дают “медовый месяц” правительству? 90-100 дней, до начала сентября? – добавил он.

Президент также отметил, что несмотря на то, что у него очень много вопросов ко многим министерствам, он понимает, что люди – новые, и могут не видеть всех процессов. В данной связи глава государства поручил всем своим советникам оказывать необходимую помощь и попросил всех депутатов, чтобы они были снисходительнее на этом этапе.

– Есть проблемы, хотя там есть и профессионалы. У меня очень хороший диалог с министром экономики. Он не работал в госучреждениях, не работал в Министерстве экономики, но мы друг друга понимаем с полуслова. У меня хорошие отношения с Санду – мы друг друга тоже понимаем с полуслова. Но также мы должны понимать, что мы – в команде. Здесь невозможно по-другому. Пока на данном этапе мы с пониманием относимся к ним, и фракция, и президент. Мне кажется, наши партнеры не всегда это понимают и оценивают. Они должны это ценить. Пока мы закрываем глаза на некоторые вещи. Если они продолжат так же, тогда мы этот шанс упустим. Для того, чтобы продержаться, движение должно быть с двух сторон, оно не может быть односторонним. Пока что они думают односторонне: что мы всё должны. Но мы внимательно за этим смотрим, – заключил он.