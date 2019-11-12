Додон о поведении Санду: “Если не дадите мне эту игрушку, обижусь и уйду в другую песочницу” (ВИДЕО)

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Не было ни одной инициативы правительства, которую не поддержали бы парламент и президент. И это несмотря на то, что социальные проекты главы государства, в том числе индексация пенсий, были отложены в “долгий ящик”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

Глава государства уверен: достичь консенсуса можно было и по реформе юстиции, и по назначению генерального прокурора, однако Майя Санду не захотела этого и просто спровоцировала своим решением отставку правительства.

– Это называется капризы. “Если не дадите мне эту игрушку, я обижусь и уйду в другую песочницу”. Повторю, эта ситуация была спровоцирована правительством, это был самороспуск, связанный с тем, что правительство не справилось со своими полномочиями. И если спросить людей на улице, все скажут, что хорошо, что ушли. Посмотрите, что творится в Министерстве внутренних дел, например. Там разруха. И мы видим это по авариям, по росту преступности. И так по всем областям. Этому правительству было суждено уйти. Они знали, что уйдут. Просто они выбрали уйти по реформе юстиции. Поставили ультиматум парламенту, парламент этот ультиматум не поддержал и проголосовал за их отставку, – добавил он.