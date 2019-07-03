Додон о пострадавших в результате разгула стихии: Помощь от государства обязательно будет!

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Ситуация, вызванная непогодой в Молдове, – очень непростая, и не только на севере, но и на юге, где сегодня после обеда также был ураган. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон. Глава государства поблагодарил депутатов, отправившихся на места событий.

– Я знаю, что от ПСРМ практически половина фракции выехала на место, чтобы помочь. Они объехали сегодня практически все населенные пункты на севере, чтобы посмотреть, что происходит, – сказал он.

По словам президента, пострадали сотни и даже тысячи сельхозугодий. Речь о пшенице, кукурузе, овсе, подсолнечнике и даже яблоках. В то же время он рассказал, что в одном из населенных пунктов в Бричанах у половины домов снесло шифер с крыш.

– Поэтому сегодня я обратился к правительству с просьбой создать в ближайшее время отдельную комиссию для оценки последствий, и чтобы мы нашли деньги в бюджете, в резервном фонде, чтобы помочь этим людям. Я уверен, что помощь будет. У нас очень хорошая работа с парламентом и правительством. Мы все вместе – новое правительство, новое парламентское большинство, президент – должны помочь, и поможем, – добавил он.