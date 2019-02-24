Додон о давлении на избирателей в Приднестровье: Это может возыметь обратный эффект

Додон о давлении на избирателей в Приднестровье: Это может возыметь обратный эффект

Глава государства не обошел вниманием многочисленные факты подвоза граждан и использования административного ресурса в Приднестровье. По мнению президента, многие граждане категорически против того, чтобы голосовать за ДПМ, и попытки заставить людей проголосовать против их воли могут возыметь обратный эффект. 

– Возможно, те, кто вместе занимаются бизнесом на правом и левом берегах Днестра, договорились и пытаются повлиять на процесс голосования. Посмотрим. Вчера в рамках программы я очень четко сказал, что “Шериф” дает указания, чтобы приднестровцы голосовали за Демократическую партию. Я знаю, что граждане категорически против этого, и это может возыметь обратный эффект, – сказал он. 

 

 

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