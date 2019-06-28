Додон о Плахотнюке: Врагов нельзя прощать или наказывать наполовину (ВИДЕО)

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Глава государства считает правильным, что он проявил терпение и нанес удар по Владимиру Плахотнюку и ДПМ тогда, когда для этого был подходящий момент. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. Президент отметил, что граждане это поняли и оценили, хотя для самого Додона это был большой риск.

– Я не знаю, что будет дальше. Я понимаю, что пожизненно останусь врагом для Плахотнюка. Мы пошли на очевидные риски, но, я считаю, что мы были правы в этой ситуации. Есть поговорка: «Бог палкой не бьёт». Я честен перед народом, открыт и со спокойным сердцем перед всеми, в том числе, перед членами команды, которую я собрал в 2011 году в качестве председателя ПСРМ и вырастил. И я их не оставил, я не сбежал из страны, хотя меня провоцировали 8 и 9, 10 июня, – сказал он.

Глава государства рассказал, что в тот период ему ежедневно приходили сообщения с угрозами, в том числе в адрес близких и даже младшего сына.

– Каждый день специально приходили сообщения о том, что я буду арестован через час, что семья будет арестована, дети, пока будут в садике, кто-то придет и сделает им что-то плохое, – самому маленькому. У старших закончился учебный год, а младший ходит в садик. И мне приходили сообщения очень четкие о том, что приедет Цуцу со своими бандитами и устроят разборки в садике. За автомобилем моей супруги следили машины демократов. Это были прессинг и провокация, чтобы я уехал из страны, потому что тогда ситуация была бы совсем другой. Для них нет святых вещей. Я думал, что есть, но у них нет ничего святого. И мне жаль, потому что это относится ко всем лидерам ДПМ, – отметил он.

Игорь Додон также в очередной раз заявил, что никому не простит слез своих близких.

– Я через это прошел, и это не прощается. Если мы не проясним до конца, тогда прояснять будут они. Тут всё просто. Врагов нельзя прощать или наказывать наполовину. Либо прощаешь полностью, либо наказываешь полностью, – подытожил он.