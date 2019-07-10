Додон о первых важных результатах новой власти: Мы начали восстанавливать отношения со стратегическими партнерами по развитию

0

Менее чем за месяц после прихода к власти нынешнего парламентского большинства был принят ряд мер для восстановления отношений с партнерами по развитию Республики Молдова. Об этом на своей странице в соцсети написал президент страны Игорь Додон.

– У нас выстроен прагматичный и продуктивный диалог как на двустороннем уровне со стратегическими партнерами, так и с международными финансовыми институтами. Была возобновлена работа Молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, стал интенсивно развиваться конструктивный диалог с США и ЕС. У нас значительный прогресс в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и т.д, – отметил глава государства.

По мнению Игоря Додона, эти результаты заслуживают высокой оценки. Кроме того, он подчеркнул, что совместные усилия президента, правительства и парламента будут сосредоточены на продолжении действий в этом направлении, чтобы поддержка со стороны наших внешних партнеров эффективно способствовала росту уровня жизни граждан страны.

– Администрация президента будет продолжать осуществление взвешенной внешней политики между Востоком и Западом во всех областях, включая экономику, – заключил Додон.