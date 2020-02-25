Додон о первых месяцах работы правительства Кику: Это были 100 дней стабильности и максимальной близости к народу

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Первые 100 дней деятельности правительства Иона Кику были 100 днями стабильности и максимальной близости к народу. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Прямой линии” на телеканале “Первый в Молдове”.

Глава государства подчеркнул, что впервые с 2009 года с приходом к власти правительства Иона Кику установилось плодотворное сотрудничество между президентом, премьером и спикером, что позволяет работать сообща и добиваться важных результатов для населения. Игорь Додон также отметил максимальную близость кабинета министров к народу, тогда как бывшее правительство Майи Санду, напротив, избегало собственных граждан.

Президент также напомнил о принятых кабинетом министров Кику социальных реформах, а также упомянул о проведении взвешенной внешней политики: не испортив отношения с Западом, премьер, наконец, разблокировал отношения на правительственном уровне с РФ, совершив визит в Россию и встретившись с российским премьером.

– Прошедшие 100 дней были непростыми, но успешными, – заключил он.