Додон о первомайском марше в Кишиневе: Это хорошая традиция, и я ее поддерживаю!

Глава государства сам примет участие, а также призвал всех граждан присоединиться к празднованию Первомая завтра в молдавской столице.

Об этом президент написал на своей странице в соцсети, напомнив, что кому принадлежала инициатива возродить добрую традицию проведения праздничных парадов 1 Мая.

– Завтра – 1 Мая, День международной солидарности трудящихся, праздник мира, весны и труда. У нас был красивый обычай собираться в этот день на парады, все мы её прекрасно помним. В 2012 году в качестве председателя Партии социалистов я вышел с инициативой возродить эту добрую традицию. С тех пор ПСРМ ежегодно проводит масштабные марши и митинги в Кишиневе 1 Мая. В них участвуют десятки тысяч граждан со всех уголков нашей страны, – подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что завтра, седьмой год подряд, Партия социалистов организует мероприятия по случаю Дня международной солидарности трудящихся в молдавской столице.

– Это хорошая традиция, и я ее поддерживаю. Я обязательно приму участие в марше и митинге и приглашаю всех граждан присоединиться к празднованию Первомая в Кишиневе! – добавил глава государства.

Напомним, что колонны начнут свое шествие в 10.00 из двух точек – от Республиканского цирка и от Академии наук. В 11.00 перед зданием Парламента Республики Молдова состоится праздничный митинг.