Додон о пандемии: Русская пословица “Старый друг лучше новых двух” снова себя оправдала

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Пандемия дала нам возможность еще раз понять, кто наши друзья. Об этом Игорь Додон заявил в рамках расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.



– Русская пословица “Старый друг лучше новых двух” еще раз себя оправдала. Хочу поблагодарить всех, кто нам помог и продолжает помогать в эти трудные минуты. Отдельно хочу сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину за ту помощь, которую нам была оказана в последние недели по борьбе с коронавирусом, – сказал президент.

Глава государства выразил уверенность в завершении этого кризиса, и в том, что страны ЕАЭС выйдут из него гораздо более сплоченными. Игорь Додон выказал надежду и на скорую встречу лидеров государств Союза.

– Хочу всем вам пожелать здоровья, успешной борьбы в нынешних условиях. Уверен, что и наш общий Союз покажет, что мы можем сплотиться и устоять перед этими вызовами, – подытожил он.

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