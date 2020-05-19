Додон о пандемии: Русская пословица “Старый друг лучше новых двух” снова себя оправдала

Додон о пандемии: Русская пословица “Старый друг лучше новых двух” снова себя оправдала

Пандемия дала нам возможность еще раз понять, кто наши друзья. Об этом Игорь Додон заявил в рамках расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

– Русская пословица “Старый друг лучше новых двух” еще раз себя оправдала. Хочу поблагодарить всех, кто нам помог и продолжает помогать в эти трудные минуты. Отдельно хочу сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину за ту помощь, которую нам была оказана в последние недели по борьбе с коронавирусом, – сказал президент. 

Глава государства выразил уверенность в завершении этого кризиса, и в том, что страны ЕАЭС выйдут из него гораздо более сплоченными. Игорь Додон выказал надежду и на скорую встречу лидеров государств Союза.

– Хочу всем вам пожелать здоровья, успешной борьбы в нынешних условиях. Уверен, что и наш общий Союз покажет, что мы можем сплотиться и устоять перед этими вызовами, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md