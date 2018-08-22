Додон о Нэстасе: Собака, которая много лает, не кусается (ВИДЕО)

Президент страны намерен идти вперед и выполнять данные людям обещания, несмотря на постоянную критику в свой адрес. Об этом глава государства заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Нам отведен определенный период времени для того, чтобы сделать некоторые вещи для людей, для того, чтобы люди это почувствовали и чтобы у них осталось это в памяти. Наши политические оппоненты очень часто нас провоцируют, буквально недавно кто-то там обратился в прокуратуру (речь о лидере партии “Достоинство и правда” Андрее Нэстасе – прим. авт.). Я понимаю эти политические ходы, обычно это написано в книжках по политологии, что когда у кого-то рейтинг высокий, а у тебя низкий, надо на него гавкать для того, чтобы его спровоцировать, чтобы началась борьба, и тогда твой рейтинг вырастет. Я все это знаю и не обращаю на это внимание. Есть такая поговорка: собака, которая лает, не кусается. Пусть лают и дальше, мы знаем их потенциал, – сказал он.

Президент пообещал, что, несмотря на критику в свой адрес, продолжит работать на благо граждан и делать все для того, чтобы их жизнь стала лучше.