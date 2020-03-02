Додон о Нэстасе: Похоже, кое-кто решил объявить шах своему партнеру (ВИДЕО)

Додон о Нэстасе: Похоже, кое-кто решил объявить шах своему партнеру (ВИДЕО)

“Похоже, кое-кто решил объявить шах своим бывшим или нынешним партнерам”.  Так Игорь Додон прокомментировал вчерашнее заявление Андрея Нэстасе о том, что он будет баллотироваться на должность президента. Объявление было сделано задолго до предвыборной кампании, которая, ожидаемо, начнется в сентябре. 

– Я понимаю этот ход. Это интеллигентный ход. Желаю успехов. Я пока не в предвыборной кампании, у нас другие приоритеты, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что желает удачи каждому гражданину РМ, который уже решил или примет решение участвовать в кампании по президентским выборам. На вопрос, будет ли баллотироваться он сам, Игорь Додон ответил кратко:

– Время покажет. 

 

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