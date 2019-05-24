Додон о Нэстасе и Санду: То он хочет, а она нет, то наоборот (ВИДЕО)

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“То он хочет, а она нет, то наоборот”, – так президент страны Игорь Додон прокомментировал поведение лидеров “АКУМ” Майи Санду и Андрея Нэстасе. Глава государства рассказал, что и к нему, и к председателю Партии социалистов Зинаиде Гречаный ежедневно приходят “гонцы” от блока, которые повествуют о том, как там обстоит ситуация.

– На первом этапе Андрей хотел, а она – нет. Теперь, когда Андрей понял, что он остается без должности, а ведь они все мнят себя большими начальниками, их это интересует, уже он не хочет, а она да. Определитесь уже там между собой, кто и что хочет, а кто и что нет, а то ведут себя, как дети. Но пока они не видят себя в желаемых должностях, – они не хотят, – сказал Додон.

Президент отметил: социалисты настаивают на должности спикера, потому что это – гарантия для них, как для пропрезидентской партии. В данной связи он напомнил, что за прошедшие 2,5 года президента 5 раз временно отстраняли от должности, а потому, если и далее будут предприниматься попытки в этом направлении, у ПСРМ останется председатель парламента, которого, к тому же, трудно отправить в отставку.

– Социалисты ведь не говорили: “Отдайте нам и правительство, и парламент, и всё остальное”, хотя у них было такое право – это партия, получившая самый высокий результат. Социалисты могли сказать и блоку “АКУМ”, и демократам: “Люди добрые, вот наш спикер, а вот наш премьер. Мы выиграли выборы. Если хотите – голосуйте за них, а мы даем вам 2-3-5 министерств и идем дальше”. Но социалисты поступили прагматично: “Хотите – хорошо, не хотите – не может быть никаких дискуссий”, – отметил он.

Вместе с тем, глава государства выразил уверенность в том, что даже если бы и Андрей Нэстасе, и Майя Санду оба и одновременно захотели бы, их фракции никогда не проголосовали бы за спикера от ПСРМ.

– Потому что появятся “ребята” со “своим мнением”, начиная с того, который так и не стал боксером, с порванными ушами и сломанным носом, которые написали бы: “Я, такой-то депутат, от имени румынского народа, во имя унири не голосую за госпожу Гречаный на должность спикера, потому что 7 апреля 2009 года она выступила с таким-то заявлением”. И таких было бы 15-20. И Майя, и Андрей пожали бы плечами и сказали бы: “Извините”. Почему социалисты должны доверять “АКУМ”, а “АКУМ” социалистам – нет? Решение простое: сели, обсудили, создали стабильное парламентское большинство… Представьте, что социалисты согласятся на то, что предлагают “акумовцы”: голосуют за их спикера и правительство. На должности министра появляется унионист, который начинает выступать с определенными заявлениями – что делать социалистам? Бежать к демократам и просить вместе с социалистами свергнуть правительство Санду? Или снять Нэстасе с должности спикера, потому что они не уйдут? И тогда они назовут это “биномом”. Куда они нас толкают? Они что, думают, что мы совсем ничего не понимаем? – отметил Додон.