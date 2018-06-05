Додон о Нэстасе: Чтобы победить, шли по беспределу (ВИДЕО)

В течение всей избирательной кампании кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе нагло нарушал законодательство страны. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Игорь Додон.

– Наши юристы зафиксировали все нарушения и уже подали заявки. Это и агитация в день выборов – со стороны их телевидения и со стороны непосредственно кандидата на разных участках. Это и открытая поддержка политических лидеров извне, что по закону запрещено, – сказал он.

Додон отметил, что уведомил о допущенных нарушениях посла США в Молдове, с которым вчера провел встречу. Президент выразил уверенность в том, что если бы подобное поведение позволила себе Партия социалистов или кандидат ПСРМ Ион Чебан, то его незамедлительно бы сняли с выборов, однако в отношении Нэстасе на нарушения просто закрыли глаза.

– Почему мы подали эти заявления? Я думаю, что суд, к которому мы обратились, должен это констатировать, зафиксировать, и чтобы не было вопросов осенью, на парламентских выборах. Если они себе это позволяют, посмотрим, какой будет реакция, если себе это позволят другие. Трудно представить, если бы Ион Чебан встретился с Собяниным. Или я на встрече с Путиным сказал бы, что Ион Чебан – молодец, и мы бы это растиражировали по всем каналам. Поднялся бы такой вой всей этой “проевропейской, демократической ценности”. Но для того, чтобы победить, они идут по беспределу. Мы это зафиксировали, – сказал он.