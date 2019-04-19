Додон о недовольстве некоторых депутатов зарплатой в 3000 леев за 10 дней: Вам не стыдно?! (ВИДЕО)

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Некоторые депутаты выразили недовольство зарплатой в 3000 леев за 10 дней работы парламента. Глава государства возмущен этим подходом. В рамках передачи на общественном телеканале он отметил, что подобные заявления свидетельствуют о простом неуважении к жителям страны, многие из которых даже мечтать не могут о таком доходе.

– Когда в селе люди получают крохи, а кто-то жалуется, что за 10 дней получил 3000 леев, и это мало – я задаюсь вопросом: вам не стыдно? За что вы получили зарплату, вы ведь ничего не делали, – сказал он.

Комментируя тот факт, что демократы решили пожертвовать свои зарплаты, Додон отметил, что “и другие это делают, но не превращают это в пиар”.

– Я знаю, например, что социалисты купят 20 тысяч социальных пакетов и раздадут их в территориях. Депутаты приняли внутреннее решение. Вопрос в другом: чего ждут от этих депутатов люди? А люди говорят: “Мы вас выбрали, вот и договаривайтесь, чтобы в стране было хорошо. А если нет – уходите оттуда, раз не справляетесь”, – подытожил президент.