Додон о назначениях на руководящие посты: В медицину привели энергетика, а в НАРЭ – медика

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Президент Республики Молдова уверен: руководящие посты в государстве должны занимать настоящие профессионалы в конкретной области. В данной связи Игорь Додон высмеял последние назначения на некоторые должности, а именно – новоиспеченных судей КС и кандидатов в директора НАРЭ.

– Я не понимаю: в медицину привели энергетика, а в НАРЭ – медика. Люди, вы хоть подумайте немного. Хватит того, что поставили ветеранов в Минобороны – все эти 10 лет и имеем, что имеем. В медицину поставили хорошего специалиста, но в области энергетики. Какое отношение он имеет к медицине? А там, где требуется ответственный в энергетике, ставят медиков или полицейских, – сказал он в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”.

Глава государства подчеркнул, что после прихода к власти пропрезидентской ПСРМ все некомпетентные руководители будут уволены с занимаемых должностей, а на их место придут настоящие профессионалы, сведущие в той или иной области.