Додон о нападках в свой адрес: Я понимаю политическую конкуренцию, но не одобряю недостойного поведения

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Граждане ждут от кандидатов на пост генерального примара Кишинева эффективных решений и их скорейшего применения на практике. В действительности же всё может быть иначе. Об этом Игорь Додон заявил порталу noi.md.

– Мы видели, что с первого тура кандидат от блока “ACUM” пытался вовлечь президента страны в такие вот ложные геополитические дебаты. Иногда он прибегал к грязным нападкам, которым, думаю, не место в цивилизованной избирательной кампании. Они тем более неуместны, если направлены ​​против людей, с которыми у тебя политическое партнерство, которые доверили тебе полномочия вице-премьера и министра. Я очень хорошо понимаю политическую конкуренцию, соперничество идей и решений, но не одобряю недостойного поведения. Вы видели, что я не реагировал на клевету, я не хотел усугубления ситуации и никоим образом не вмешивался в избирательную кампанию, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что “Черту мы проведем в конце выборов, подведем итоги, тогда и посмотрим, каков уровень доверия, и в какой степени мы можем или не можем рассчитывать на то, что некоторые люди продолжат те важные дела, которые обязалась делать правящая коалиция”.

– Потому что, как я уже говорил, местные выборы являются лишь этапом на политическом пути партий, но обязательство, совместно взятое ПСРМ и “ACUM” перед гражданами, является гораздо более высокой ставкой, даже жизненно важной для будущего Республики Молдова. Для меня как президента, но я уверен, что и для ПСРМ, местные выборы – это не конец пути нынешнего политического большинства, а лишь начало гораздо более сложного пути с серьезными вызовами. Если кто-то устал и хочет отойти от этого после местных выборов, пусть скажет это четко, и тогда мы будем решать, что нужно делать дальше, – добавил он.