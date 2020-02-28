Додон о молдавской юстиции: “Царьки” должны уйти из этой системы!

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Не все судьи в системе юстиции – плохие люди. Нельзя из-за нескольких “царьков” говорить, что все плохие, что все – бандиты и коррупционеры. Об этом в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Вместе с тем, глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что все, кто когда-либо был замешан в разных схемах в юстиции, должны уйти, а сама система должна очиститься.

– Один из основных элементов реформы юстиции – именно оценка неподкупности судей. Что они сделали, что получили, и так далее, – сказал он.