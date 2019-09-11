Додон о Молдавско-российском экономическом форуме: Если 2018 год открыл новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочее заседание по вопросу организации и проведения в Кишиневе второго Молдавско-российского экономического форума под названием «Партнерство без границ». Мероприятие организовано Молдавско-российским экономическим советом и пройдет 19-21 сентября под патронатом Президента Республики Молдова с участием более 1000 делегатов из обеих стран, включая вице-премьера РФ, специального представителя президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрия Козака.

На 12 рабочих сессиях будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области туризма, агропромышленного комплекса, виноградарства и виноделия, трансфера технологий, поддержки развития бизнеса, укрепления межрегиональных связей. Ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-российского экономического Совета по теме «Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы», а также пленарное заседание «Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества». В программе форума присутствует также культурно-гастрономический компонент. Участникам предложат посетить винно-туристические комплексы Молдовы, в том числе в Гагаузской автономии.

– Отмечу, что Молдавско-российский экономический форум впервые состоялся год назад, став эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Россией. И если 2018 год открыл новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве, – отметил президент на своей странице в соцсети.