Додон о молдавских властях: Они хотят всё только на шару, увеличивая нашу зависимость от Вашингтона и Брюсселя

Правительства Молдовы, одно за другим, стоят “с протянутой рукой”, чтобы получить несколько миллионов долларов от иностранных партнёров. Президент страны же считает, что мы в состоянии сами обеспечить свои потребности, а для этого нам нужен лишь рынок сбыта и нормальное правительство. Об этом Игорь Додон заявил в рамках прямого эфира в социальной сети “Одноклассники”.

– Но они хотят только на шару, а когда пытаешься на шару что-то получить в виде грантов или кредитов, то тебя никто всерьёз уже не воспринимает, потому что таких любителей шары очень много. Самое плохое, что ты попадаешь в зависимость, потому что когда тебе дают что-то просто так, то от тебя что-то требуют. И таким образом они увеличивают нашу зависимость от Брюсселя, Вашингтона, гуманитарных фондов и т.д. И это очень опасно, – сказал он.

Президент отметил, что находящиеся у власти последние 9 лет политики не думали о том, что будет после них.

– Желательно, чтобы у нас было, как в фильме “Джентльмены удачи” – “Украл, выпил, в тюрьму”. Чтобы те, кто украл, без того, чтобы выпить, сразу шли в тюрьму. Но у наших другая схема: украл, перевёл деньги за границу, купил себе там какие-то дома, а потом, после нас – хоть потоп. Но всё в наших руках, ситуацию нужно менять в следующем году и мы поменяем, – подытожил он.