Додон о миноритарном правительстве: Предлагать кандидатуру премьера должны социалисты (ВИДЕО)

Президент страны прокомментировал в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” один из обсуждаемых сценариев о том, что демократы могут, якобы, избрать миноритарное правительство.

– Почему они должны предлагать? Кто победил на выборах? Социалисты. Пусть социалисты предлагают миноритарное правительство. Президент не обязан выдвигать кандидатуру премьер-министра, которого предлагает какая-то партия. Они “сделали” решение Конституционного суда, что президент обязан, если 51. Так если нет 51, то кто говорит о том, что я выдвину кандидатуру от какого-то миноритария? Есть самая крупная партия, если они предложат – я выдвину. Поэтому какое миноритарное правительство там, где демократы? О чем вы говорите? Они не взяли первое место, – сказал он.