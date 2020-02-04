Додон о масштабных проектах в селах: Такого, как раньше, когда одним примарам выделяли деньги, а другим – нет, больше не будет (ВИДЕО)

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Люди судят о руководстве страны по конкретным результатам. Если правительство сможет дать конкретные результаты гражданам – тогда люди будут поддерживать его. Но если у правительства только “шоу и конкурсы красоты”, люди на определенном этапе задумаются, зачем оно им нужно. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент Игорь Додон.

– Граждане очень хорошо понимают, когда политики или правительство притворяются. Задачи этого правительства – работа в команде. Мы видимся каждую неделю: президент, спикер, премьер. Наша цель – чтобы люди видели результаты, – сказал он.

Глава государства отметил, что гражданам нужны хорошие дороги, развитая инфраструктура, вода, канализация, освещение, уборка мусора. Всё это руководство страны и намерено дать людям. Однако если ранее деньги на те или иные проекты выделялись в зависимости от политической принадлежности руководства того или иного населенного пункта, теперь этот подход изменится.

– Какая была раньше проблема? Одному селу выделяли 10 000 леев или вообще ничего не давали, а другому – 10 млн. Теперь у нас совершенно иной подход. Задаем определенный коэффициент и выделяем 1 млрд леев на новую программу «Дороги для всех». И каждый населенный пункт Молдовы будет включен в эту программу. Не будет такого, что одним примарам выделяем деньги, а другим – нет. И самое малое вложение – 1 млн леев на самую маленькую примарию. И примары уже будут решать, что сделать на этот миллион из дорог в селе. Освещение – минимум 1000 км освещения запланировано на этот год. Это значит, на каждый населенный пункт – минимум 1 км из ресурсов госбюджета. И так по каждому проекту, – добавил он.