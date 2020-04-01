Додон о коронавирусе: Этот вызов можно преодолеть только совместными решительными мерами (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел в здании кишиневской мэрии заседание Кризисного центра муниципального уровня. В нем приняли участие представители исполнительной власти, главы муниципальных предприятий, вице-мэры. Участники беседы обсудили ситуацию в городе, планы, связанные с борьбой и предотвращением инфицирования вирусом нового типа COVID-19, а также вопросы взаимодействия с государственными органами.

Игорь Додон высоко оценил тот факт, что городские управления работают, город чистый, регулярно проводится дезинфекция, общественный транспорт ездит по ранее установленному графику, чтобы обеспечивать нормальную функциональность столицы. Он также поприветствовал то, что большинство кишиневцев осознают риск и опасность, связанную с распространением коронавируса, и ведут себя ответственно.

– Однако я обратил внимание на то, что в дальнейшем число инфицированных может возрасти, так что мы должны быть подготовленными к следующему, гораздо более сложному этапу, с которым нам придется столкнуться. В настоящее время мы анализируем возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и приднестровском регионе, а также новых койкомест в больницах, – подчеркнул президент.

Игорь Додон уверен: только совместными решительными мерами можно будет преодолеть эти вызовы.

– Особенно надо учитывать, что Кишинев – населенный пункт с самым высоким уровнем риска инфицирования коронавирусом, принимая во внимание концентрацию населения. В столичном регионе живет почти миллион человек, или одна треть населения Молдовы. Здесь самый большой поток граждан, здесь же перевозят и лечат значительную часть инфицированных пациентов в стране, – добавил глава государства.

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