Додон о Кобзоне: Уходит целая эпоха…

Додон о Кобзоне: Уходит целая эпоха…

Сегодня, 30 августа, ушёл из жизни один из величайших артистов современности Иосиф Кобзон.

Президент Молдовы Игорь Додон с горечью воспринял эту печальную весть. Глава молдавского государства отметил, что талант Кобзона почитали миллионы людей, а на хитах Иосифа Давыдовича выросли целые поколения.

– С особым уважением и любовью к Кобзону всегда относились в Молдове. Иосиф Давыдович всегда был желанным гостем в нашей стране. Это огромная потеря. Уходит целая эпоха… Иосиф Давыдович навсегда останется в нашей памяти, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Иосиф Кобзон долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Проблемы со здоровьем обнаружились у него в начале нулевых, он перенес несколько операций. Кобзон мужественно боролся со своей болезнью, продолжая работать, и до конца дней так и не расстался с песней.

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