Додон о коалиции ПСРМ-ACUM на местах: Важно не увязнуть в переговорах и не начать политические баталии и борьбу за должности

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Глава государства доволен тем, как были проведены эти местные выборы. Впервые голосование было действительно свободным, без грязных кампаний, без того давления, которое оказывалось на кандидатов на местах, без массового подвоза избирателей на участки. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу noi.md.

Президент отметил, что это была корректная избирательная конкуренция, и он думает, что это важнейший результат для всех партий, но прежде всего – для демократического развития страны.

– Об итогах выборов: то, что мы получили в первом туре, является подтверждением тех изменений, которые произошли в парламенте, в том числе в отношении ПСРМ. Естественно, мне приятно видеть, что созданная мною партия является самой представительной не только в парламенте, но и на местах. Это партия с наиболее последовательной эволюцией в последние годы, и я считаю положительным тот факт, что у нас есть такие сильные партии, которым удается завоевать доверие такого большого количества граждан и пользоваться их постоянной поддержкой, – сказал он.

Теперь, по словам президента, важно, чтобы партии как можно скорее сформировали большинство в местных советах и начали усердно работать над решением проблем граждан. Сохранится ли формат альянса ПСРМ-ACUM на местах, должны решить партии, входящие в правящую коалицию, добавил он.

– Знаю, что госпожа Гречаный уже выступила с призывом к сотрудничеству с блоком ACUM для формирования такого большинства, и я ценю ее инициативу. Думаю, не стоит с этим затягивать, люди ждут конкретных результатов от тех, кого они выбрали в минувшее воскресенье. Важно не увязнуть в переговорах и не начать политические баталии и борьбу за должности, – подчеркнул глава государства.